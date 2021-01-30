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Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi
Hes Kablo Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2 Şubat Salı günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.
KAYSERİ 30.01.2021, 20:09
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Hes Kablo Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2 Şubat Salı günü oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“ 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor 23. hafta karşılaşması, TFF tarafından 3 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’a alınmıştır.”