Hayvanları Koruma Günü’nde ‘hayvan mezarlığı’ müjdesi

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde ilkokul öğrencileri ile beraber pati evini ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alana hayvan mezarlığı hazırladıklarını kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri ile beraber pati evini ziyaret etti. Çocuklarla alanları gezen Başkan Yalçın, yavru köpekleri de sevdi. Burada açıklamalarda bulunan Yalçın, pati evine şimdiye kadar 6 bin 400 köpeğin geldiğini kaydederek, “Bugün bu dostlarımızla beraber olduğumuz için bir kere daha mutluyuz. Sadece 4 Ekimlerde hatırlamak değil, bunun en önemli göstergesi olarak da Talas Pati Evi’nde beraber olduğumuz 365 gün burada hayvanlarla ve hayvanseverlerle beraber olduğumuzu burada görüyorsunuz. Bu can dostlarımızın en önemli ihtiyacı doğal ortamda olmalarıdır. Burası da iddia ediyoruz ki en çok doğal ortama uygun bir alandır. 5 tane mağara ve 17 tane de ayrı bölüm var. Yavrular ayrı, hastalar ayrı, yaşlılar ayrı burada bakılıyorlar. 2019’da burayı açmıştık. O günlerde buranın adı Pati Köydü, sonra Pati Evi oldu. Bizler canlarla beraber çok mutluyuz. Bugün ilkokul öğrencilerimizde burada. Onlara hayvan sevgisini nasıl aşılayacağımız konusunda faydalanmanın yolunu öğreneceğiz” şeklinde konuştu.

Pati evinin bir bölümüne hayvan mezarlığı yapacaklarını açıklayan Mustafa Yalçın, “Pazartesi ve cuma günleri dışında her gün burası açıktır. Bugüne kadar 6 bin 400 hayvan buradan geçti. Bu misafirlerimiz kimisi tedavi oldu, tedavisi bitenler doğal ortamına salındı. Bir kısmı da Molu’daki hayvan barınağına gittiler. Büyükşehir belediyemize de teşekkür ederim. Hayatın olduğu yerde ölümde var. Bugüne kadar bize çok olmasa da hayvan mezarlığıyla ilgili gelen talepler üzerine buranın biraz yakınında bir bölümü hayvan mezarlığı olarak ayırdık ve yerlerini hazırladık. Böyle bir durum olduğunda gelecekler ve kendileri gömecekler. Sonrada mezar taşı durumundaki tabelaları takıp çocuklar ziyaretlerini yapabilir. Burası bütün Kayseri’ye açık. Burada kayda girecek. Bunun da şartları var. Ölüm belgesi de istiyoruz. Çocuklar kuşları, kedileri ve köpekleri öldüğü zaman ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Onu toprağa verme görevi de bu hayatın bir parçası olarak çocuklara sunulmuş bir hizmet olacak. Vefalarını devam ettirecekler. Bu işin çocuğu, büyüğü yok. Hayatın olduğu yerde ölüm de var” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de, hayvanlara verdiği değerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.