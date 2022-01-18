Hayrullah Erkip imzayı attı

Yukatel Kayserispor, alt yapıdan yetişen genç oyuncusu Hayrullah Erkip ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor alt yapıdan yetiştirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübün alt yapısından çıkan 2003 doğumlu Hayrullah Erkip ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Hayrullah Erkip; “Çocukluğum, hayalim, Kayserispor ile 4, 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Başta ailem ve üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, malzemecilerimize, sağlık ekibimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi her şey yeni başlıyor. Daha çok çalışma vakti. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi sıra en yenilerinde" dedi.