Hayriye Türksoy Hançer finale yükseldi

Antalya’da devam eden Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Hayriye Türksoy Hançer, yarı finalde Yunan rakibini yenerek finale çıktı.

WAKO Büyükler Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası Antalya’da devam ediyor. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Kayseri Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, Yunan rakibini yenerek finale kaldı. Hayriye, finalde Polonyalı rakibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Başarılı sporcu Hayriye Türksoy Hançer yarın Polonyalı rakibi ile şampiyonluk müsabakasına çıkacak.