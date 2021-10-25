Hayriye Türksoy Hançer çiçeklerle karşılandı

2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer Kayseri’de çiçeklerle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Kulübü sporcusu olan ve İtalya’nın Jesolo şehrinde yapılan 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya ikinciliği elde eden Hayriye Türksoy Hançer, dün akşam memleketi Kayseri’ye geldi. Dünya ikincisi sporcuyu Erkilet Havalimanı’nda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Spor A.Ş Müdürü İbrahim Somtaş ile ailesi çiçeklerle karşıladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş’den yapılan açıklamada, “65 ülkeden 1600’e yakın sporcunun katılımı ile İtalya’nın Jesolo şehrinde yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer 48 Kg Full Contact Branşında, ilk maçında İtalyan rakibini, ikinci maçında Polonyalı rakibini ezici üstünlükle yenmiş olup final müsabakasında Rus rakibi ile başa baş yaptığı müsabakayı puanla kaybederek Kick Boks Dünya ikincisi olmuştur. Kıymetli sporcumuz aldığı başarılı sonuçla gerek Spor A.Ş. Spor Kulübümüzü, gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesini, gerekse şehrimizi gururlandırmıştır. Sporcumuz azimli çalışmasını Dünya Şampiyonası’nda final oynayarak taçlandırmıştır. Ayrıca önce ilimizde sonrasında ülkemizde spora ve sporcuya gereken önem verilince Dünya arenasında yarışıp başarılı sonuç alınacağını göstererek kendisinden sonra gelecek sporculara rol model olmuştur. Bu vesile ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü olarak bir kez daha Sporun ve Sporcunun yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Spor A.Ş. ailesi olarak sporcularımız adına bizlerden desteğini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Hep birlikte daha nice şampiyonluklara.”