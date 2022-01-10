banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
COVID-19 Haziran 2024’de bitecek
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı

Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri Büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğini esas alarak şehre daha çok vizyon katma yolunda büyük projelere imza atarken, 2021 yılında yine birçok projede hayırsever Kayserililer ile işbirliği yaptı.

KAYSERİ 10.01.2022, 14:22
Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri Büyükşehir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğini esas alarak şehre daha çok vizyon katma yolunda büyük projelere imza atarken, 2021 yılında yine birçok projede hayırsever Kayserililer ile işbirliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği, eğitim, sağlık ve spor alanlarında Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra bir yıl içerisinde Kayseri’de hayırsever-belediye işbirliği ile de birçok yatırıma imza atıldı.

112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU

Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Uğur Seyhan arasında “112 Acil Sağlık İstasyonu” yapımına ilişkin protokol imzalanarak, Büyükşehir’in tahsis ettiği alanda yapımına başlanan ve yıl içerisinde inşası tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık İstasyonu hizmete açıldı.

Öte yandan belediye-hayırsever işbirliği ile Bünyan Cezaevi Yerleşkesi’ne yapılacak Ebekız Ana Cami’nin temeli 2021 yılında törenle atıldı ve yapım çalışmaları tamamlandı.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRAN PROJEDE İŞBİRLİĞİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açılan Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yine belediye-hayırsever işbirliği ile hayata geçirildi. Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında inşa edilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alıyor. Ayrıca her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da bulunuyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK GÖSTERİLECEK KANSER HASTALARINA TEDAVİ SONRASI BAKIM MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI

Büyükkılıç’ın imza attığı Türkiye’de örnek gösterilecek proje olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli de 2021 yılı Ağustos ayında atıldı. Dua alacak proje ile tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini tam teşekküllü bir ortamda daha iyi şartlarda geçirmeleri amaçlanıyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile işbirliği halinde, Hospice olarak adlandırılan proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan işbirliği ile yürütülüyor.

EĞİTİMDE DE BELEDİYE-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİ

Yoğun ilgi gören kütüphanelerinin yanı sıra eğitime ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediyesi’nin yine hayırsever işbirliği ile temelini attığı Ahmet-İlmiye Büyükkılıç Okulu inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİ İLE CAMİ VE KURAN KURSU PROTOKOLÜ

Ayrıca 2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Şevki Albayrak arasında Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve Lojman yapımı için işbirliği protokolü imzalandı. Özel proje uygulanarak 5 milyon Türk lirası muhammen bedel ile yapılacak proje, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek.

SPOR SALONU DA EĞİTİME KAZANDIRILACAK

Öte yandan hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’ın ilk ve ortaokulunu yapacağı 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’nin içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi spor salonu yapıyor. Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki okul bünyesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam eden Kazım Karabekir Spor Salonu inşaatı hızla sürerken, spor salonu eğitime en iyi hizmeti verecek nitelikte olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri denilince çalışkan, cömert, hayırseverleri ile tanınan bir şehrin akla geldiğini ifade ederek, “Tarihimizden ve asırları deviren köklerimizden bizlere miras ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla ‘Halka hizmet, Hakka hizmet’ anlayışıyla Kayseri’mize, hemşerilerimize ve ülkemize hizmet etmek için projeler hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Kayseri’miz saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok özelliği, tarihi ve doğal güzellikleri ile bir bambaşka bir şehir. Bunların yanında Kayseri’nin en önemli değerlerinin başında hayırseverleri gelir. Hayırseverlerimiz, kadim kentimizin cömert, güzel insanları iyi ki varlar” dedi.

“HAYIRSEVER ŞEHRE HİZMETKÂR BİR BELEDİYE”

Makarr-u ulema makarr-ı evliya şehri olan kadim kentin diğer yandan da Hayırseverler şehri olduğunu ve her yönüyle eşsiz güzelliklere sahip Kayseri’yi çok sevdiklerini ifade eden Büyükkılıç, kentte hemen hemen her okulun, her caminin, her projenin bir hayırseveri olduğunu söyledi.

Hayırsever şehri Kayseri’ye hizmetkâr bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayserililer hem çok çalışkan hem de cömerttir. Helalinden kazancını sağlamak için var gücüyle çalışır. Elde ettiği bu kazancı da en güzel şekilde hayra harcar. Büyükşehir olarak tüm cömertliğiyle hayra koşan hemşerilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Hayırsever hemşerilerimizle birçok güzel projeye imza attık, inşallah yine el ele, gönül gönüle daha nice hayırlı projelerde işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11