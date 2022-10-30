Hayırsever İş Kadını Tomarza’ya Teknoloji Donanımlı Kütüphane Açtı

Tomarzalı Hayırsever İş Kadını Demet Özhan, Tomarza Fen Lisesi içerisine son teknoloji ile donatarak bir kütüphane yaptırdı.

Şiraz Mahallesinden hayatını kaybeden iş insanı Tahsin Özhan adına kızı Demet Özhan tarafından yapılan protokol çerçevesinde Tomarza Fen Lisesine yapılan ’Tahsin Özhan Kütüphanesi ’ açıldı. Kaymakam Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulduruç ve daire amirleri, veliler ve öğrencilerin katılımı ile açılışı gerçekleştirilen kütüphane ile ilgili Kaymakam Metin Eyyüpkoca, hayır sahibi Demet Özhan’a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kütüphane açılışının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konsere geçildi. Kayserinin önde gelen sanatçılarından Muzaffer Elitaş, katılımcılara coşkulu saatler yaşattı.

Hayır sahibi Demet Özhan, Tomarza Fen Lisesi Bilgisayar Laboratuvarını yenileme sözü verdi ve tüm katılımcılara açılışa geldikleri için teşekkür etti.