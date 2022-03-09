Hayati İnanç Yahyalı halkıyla buluştu

Yahyalı Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Eğitimci Yazar Hayati İnanç’la "Can Veren Pervaneler" söyleşisini Yahyalı halkıyla buluşturdu.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen söyleşiye ilgili yoğundu. Söyleşiyi çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bine yakın vatandaş izledi. Söyleşi Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konuşması ile başladı. Konuşmasında başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Öztürk; “ Yahyalı Belediyesi olarak insan odaklı “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” anlayışı ile gece gündüz demeden belediyecilik hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak bir nesli asla unutamayız. Genç nesil bizim için çok önemli; genç varsa bu ülke var, genç varsa umut var, genç varsa gelecek var, gençler bizim her şeyimiz. “Şehirleri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder” anlayışı ile bugün gençlerimizle kıymetli hocamız Hayati İnanç beyi buluşturduk. Kıymetli hocamızı TV programların da çokça izledik ama Strasburg hatırasını unutmak mümkün değil. Ancak şu güzel dua ile konuşmamı bitirmek istiyorum. Sen ki gözler verdin, hakkı görenlerden eyle. Sen ki diller verdin, seni zikredenlerden ve hakkı söyleyenlerden eyle. Sen ki kulak verdin, doğruyu duyanlardan eyle. Sen ki kalp verdin, aşkınla yananlardan eyle. Sen ki Peygamber verdin, sünnetine uyanlardan eyle. Sen ki cenneti vaat ettin, güzel ameller işleyip girmeyi nasip eyle. Bizleri sana layık kul, habibine layık ümmet eyle.” İfadelerini kullandı.

Yahyalı’da olmaktan ve gösterilen ilgiden oldukça mutlu olduğunu kaydeden Eğitimci Yazar Hayati İnanç ise kendi yaşamından kısa kesitler anlattı. Söyleşi programına katılanlara teşekkür eden Hayati İnanç, faydalı bilgi aktarılmanın kendisi için bir görev olduğunu söyledi. Dünya hayatının çeşitli uğraşlarla geçtiğini söyleyen İnanç, Dünya’nın ahiretin fragmanı olduğunu, burada karşılaşanların orada da karşılaşacaklarını belirtti. Web sayfasında okunması için yayınlanan önemli eserler olduğunu bununda kendisinin vasiyeti olduğunu belirtti.

Program sonunda Yahyalı İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından Hayati İnanç’a çiçek takdim edildi.