Havuzda Spor A.Ş rüzgarı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları TOHM baraj geçme yarışmalarında kürsüde ilk 3 sıraya ambargo koydu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları TOHM baraj geçme yarışmalarında kürsüde ilk 3 sıraya ambargo koydu.
Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Ulusal Gelişimligi 1. İl İçi Vize ve TOHM Baraj Geçme Müsabakasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı.
Yapılan müsabakalar sonunda Spor A.Ş sporcuları ve aldıkları sonuçlar şu şekilde:
Elif Nur Arduç
50 m serbest stilde 1.
100 m serbest stilde 1.
200 m ferdi karışık stilde 1.
50 m kelebek stilde 2.
100 m kelebek stilde 2.
(SEM Barajlarını geçti)
Mehmet Dağhan Çaylan
50 m sırtüstü stilde 1.
100 m sırtüstü stilde 1.
100 m serbest stilde 1.
200 m ferdi karışık stilde 2.
50 m serbest stilde 2.
400 m serbest stilde 2.
(SEM barajlarını geçti)
Cansu Uçan
50 m kurbağalama stilde 1.
100 m kurbağalama stilde 1.
200 m kurbağalama stilde 1.
200 m ferdi karışık stilde 3.
(SEM barajlarını geçti)
Ceren Ateş
50 m sırtüstü stilde 1.
100 m sırtüstü stilde 1.
50 m kelebek stilde 3.
Doruk Çavdar
100 m serbest stilde 1.
50 m serbest stilde 2.
400 m serbest stilde 2.
50 m kurbağalama stilde 3.
Çağan Sarıaslan
200 m ferdi karışık stilde 2.
400 m serbest stilde 4.
50 m sırtüstü stilde 4.
Ela Savaşçı
50 m sırtüstü stilde 3.
200 m ferdi karışık stilde 3.
Mehmet Eren Kalkan
50 m kurbağalama stilde 2.
Yağmur Berra Bağcıvan
50 m kurbağalama stilde 3.
100 m kurbağalama stilde 3.
Ahmet Bitgen
100 m kelebek stilde 3.
Seyit Burhaneddin Çobanoğlu
100 m serbest stilde 2.
400 m serbest stilde 4.
800 m serbest stilde 4.
Ali Sarıaslan
50 m kurbağalama stilde 4. oldu.