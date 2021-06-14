Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Lig Yarışmaları tamamlandı.

13 Haziran 2021 tarihinde İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Atıcılık Poligonunda gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.