banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...
Sedat Peker'den ses geldi! 24 saat sonra twit attı...

Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Lig Yarışmaları tamamlandı.

KAYSERİ 14.06.2021, 15:41
Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Lig Yarışmaları tamamlandı.

13 Haziran 2021 tarihinde İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Atıcılık Poligonunda gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493