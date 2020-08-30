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Havalı Silahlar Müsabakaları Sona Erdi
TÜRKİYE AVCILIK VE ATICILIK FEDERASYONU TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE ORGANİZE EDİLEN HAVALI SİLAHLAR LİG MÜSABAKASI KAYSERİ ETABI SONA ERDİ.
KAYSERİ 30.08.2020, 09:00
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Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından Türkiye genelinde organize edilen Havalı Silahlar Lig müsabakası Kayseri etabı sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Atış Poligonunda düzenlenen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.
Müsabakalarda Covid-19 salgınına karşı en üst düzeyde önlemler alındı.
Ferdi ve takım halinde yapılan müsabakalarda mücadele eden sporcular Havalı Silahlar Liginde Kayseri’yi temsil edebilmek için etap yarışlarında mücadele etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, bir sonraki etap müsabakalarında başarılar diledi.
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