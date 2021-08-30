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Hava sıcaklıkları artınca süs havuzuna koştular

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde termometreler 40 derece civarında göstermesi ile sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.

KAYSERİ 30.08.2021, 14:55
Hava sıcaklıkları artınca süs havuzuna koştular

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde termometreler 40 derece civarında göstermesi ile sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzuna girerek serinledi.

Tomarza ilçesinde hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklardan bunalan çocuklar, İncilli Çavuş Parkı içerisine yapılan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar hem havuza girerek serinleme fırsatı buldu, hem de oyun oynayarak keyifli zaman geçirdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

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