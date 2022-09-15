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Hatayspor-Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek
Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.
KAYSERİ 15.09.2022, 12:13
Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Süper Lig’in 7. haftasında yarın Hatay’da oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Çağdaş Altay’a bu maçta Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Yiğit Arslan olarak belirlenirken, VAR ve AVAR hakemleri ise maç günü belli olacak.
16 Eylül 2022 Cuma günü Yeni Hatay Stadı’nda oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 20.00’de başlayacak.
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