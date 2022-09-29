Hasta Yakınları Misafirhanesi konuklarını ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile hayırseverler işbirliğiyle hayata geçirilen Hasta Yakınları Misafirhanesi, hasta yakınlarını konuk etmeye başladı. Misafirler, “Eğer burası olmasaydı tedavimiz yarım kalırdı. Bizim için burası cennet gibidir” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a dua ve teşekkür ettiler.

Hayırsever ve belediye işbirliği ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisi olan Hasta Yakınları Misafirhanesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) karşısında hizmete başlayarak konuklarını ağırlıyor. Hasta yakınları, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

“EĞER BURASI OLMASAYDI BENİM TEDAVİM YARIM KALIRDI”

Tedavi olmak için Nevşehir’den Kayseri’ye gelen Pembegül Gürtemel, ışın tedavisi aldığını dile getirerek, “Eğer burası olmasaydı benim tedavim yarım kalırdı” dedi.

Gürtemel “Göğüs kanseriyim. Tedavi için geldim. Burada beni misafir ettiler. Allah razı olsun. Çok iyi. Dört yıldızlı otel gibi. Çok memnunuz temizliklerinden, yemeklerinden, Allah razı olsun. Işın tedavisi için geliyorum, gidiyorum. Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Kimin ne emeği varsa Allah binlerce kez razı olsun. Çünkü bizim için burası olmasaydı Nevşehir’den gelip gidemezdik. Tedavimiz yarım kalırdı” diye konuştu.

“DAHA NE İSTEYEBİLİRİZ Kİ”

Niğde’den gelen hasta yakını Mustafa Vural ise “Öncelikle burasını yapan ve yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Güzeliz, rahatız, memnunuz. Her şey on numara diyebilirim. Yatacağımız yer güzel, televizyonumuz var. Daha ne isteyebiliriz ki” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Kayseri’ye Aksaray’dan gelen hasta yakını Ümit Gedik de “Burada konaklıyoruz. Çok şükür her şeyimizle ilgileniyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Emeği geçen tüm arkadaşlardan Allah razı olsun, teşekkür ederiz Memduh Başkanımıza da hayırseverlerimize de” dedi.

“EVİMİZDE GÖRMEDİĞİMİZİ ÇOĞUNLUK BURADA GÖRÜYORUZ”

Açıklamasında “Evimizde görmediğimizi çoğunluk burada görüyoruz” diyen Niğde’den gelen rahim kanseri tedavisi gören Zeliha Vural ise “Allah razı olsun çok memnunuz, çok güzel yani. Evimizde görmediğimizi çoğunluk burada görüyoruz. Hizmetiniz çok güzel, temiz her yer, ilgi çok güzel yani ilgileniyorlar Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

Nevşehir’den gelen akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğan Toprakçıer de “Çok çok güzel. Evimizden daha güzel yani. Her şey temiz, yemeğimiz güzel, yatacağımız yer güzel. Çok memnunuz. Yapanlara Allah razı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

“BİZİM İÇİN BURASI CENNET GİBİDİR”

Konuşmasında “Bizim için burası cennet gibidir” diyen ve Niğde’den gelen torununun böbrek hastalığı nedeniyle Kayseri’de olduklarını ifade eden Necip Şahiner ise “Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Buranın da yaptıranlarından Allah yerden göğe kadar razı olsun. Güzel, mutluyuz, evimiz gibi girip çıkıyoruz. Bizim için burası cennet gibidir. Neden dersen otele gidecektik, cebimizde paramız yok. Büyük bir hizmettir. Allah razı olsun. Daima Türkiye Cumhuriyeti var olsun” dedi.

Kahramanmaraş’tan gelen hasta yakını Cebrail Bolat da misafirhaneyi ‘çok güzel hizmet’ diye niteleyerek şunları kaydetti:

“Sağ olsun bu misafirhane sayesinde tedavisini tamamen dörtdörtlük bir şekilde karşılayabiliyoruz. Gelip gitmemiz çok zor oluyordu. Güzel bir hizmet, yapanlara teşekkür ediyoruz. Çalışanları da güzel, mütevazı sıcakkanlılar. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar, çok güzel bir hizmet.”

“48 KAPASİTEMİZ, 24 ODAMIZ VAR”

Hasta Yakınları Misafirhanesi ile vakıf hakkında bilgiler veren Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Sorumlusu Perihan Altun, “Dışardan gelen, il ve ilçelerden gelen, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz. Belediye ve vakfın iş birliği ile belediye bu binayı hastanelere daha yakın olduğundan dolayı misafirhane olarak yaptırdılar. 48 kapasitemiz var. 24 odamız var. Burada en uzun kalan onkoloji hastaları. Kemoterapi alıyor, radyoterapi alıyor. Burada biz üç öğün vakıf olarak yemek veriyoruz, bakıyoruz terliği yoksa terlik veriyoruz, pijaması yoksa pijama veriyoruz, iç çamaşırları yoksa çamaşır veriyoruz, bakıyoruz hastanın gidecek yol parası yok, bilet parasını veriyoruz veyahut biletini alıyoruz geri gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

“ARTIK ONLARLA AKRABA GİBİ OLUYORUZ”

Hasta Yakınları Misafirhanesi’nde en uzun süre kanser hastalarının, onkoloji hastalarının kaldığını paylaşan Altun, onlarla akraba gibi olduklarını söyleyerek, “Burada biz yemediğimiz şeyi yedirmiyoruz, burası zaten 5 yıldızlı otel ayarındadır. Kendileri de onu söylerler. Evde yemedikleri yemekleri biz burada yediriyoruz. Yemeklerimiz çok güzel çıkıyor, hijyene çok dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra tabi bizim sosyal güvencesi olmayan kendi şehrimizde oturan ameliyat olamayan, tedavi olamayan insanlar da bize başvurur” dedi ve Kayseri’nin hayırseverlikte çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Altun, “Allah bütün emeği geçenlerden razı olsun. İşimizi kolaylaştırıyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla projelendirilerek Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Hasta Yakınları Misafirhanesi projesinin bir benzerinin de Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yapımı devam ediyor.