Kayseri’de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen kazada, çalışma yapılan bölünmüş yolda duramayan bir kamyon Kayseri şehir merkezine hasta taşıyan ambulans arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada ambulansta maddi hasar oluşurken, hasta ve sağlık ekiplerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.