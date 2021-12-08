Hasketbol GSK Odası Tomarza’da açıldı

2010 yılı Eylül ayında kurulan ve kurulduğu günden bu yana 11 yıldır çalışmalarına yıl boyu devam eden Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenmanlar dışında sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeye sosyal ve kültürel aktiviteler yapmaya devam ediyor. Önce iyi insan sonra iyi sporcu sonra iyi basketbolcular yetiştirmek amacıyla aralıksız çalışan kulüp bunun yanı sıra sporcuların her anlamda gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Hasketbol GSK bu faaliyetlerinin bir yenisi olarak son derece anlamlı ve güzel bir projeye imza atarak Tomarza İlçesi Yavuz Selim İlkokulu’nda bir Spor Odası yaptı. Bu projeyle kulüp bu okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden 15 farklı Köy ve Merkezden toplam 400 öğrencinin eğitim hayatları boyunca sınıf dersleri dışında sportif aktivitelerde bulunmaları , spor branşlarını tanımaları, ve eğitsel oyun oynayarak sağlıklı bireyler haline gelmeleri, sporu sevmeleri amaçladı. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu projenin öncesinde bu okulda 2 farklı etkinlik düzenlemiştik. Bu projeler kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden öğrencilerin , onların fedakar öğretmenlerinin ve okul yönetimin spora olan ilgisini gördük. Bu etkinlikler sonrası okul yönetimi ve öğretmenleri ile görüşerek buradaki çocukların gerek derslerinde gerekse ders dışı zamanlarında fiziksel aktivite de bulunmaları, spor branşlarını tanımaları, sporu sevmeleri ve hayat felsefesi alışkanlık haline getirmeleri, eğlenerek öğrenmeleri, sorumluluk sahibi ,kendine güvenen, paylaşımcı bireyler olarak yetişebilmeleri konularunda destek sağlayabilmek için okula spor odası yapma fikri aklımıza geldi. Okul yönetimi kulüp sporcu ve velilerimizin verdikleri desteklerle bugün spor odamızın açılışını yaptık. İnşallah bu okuldan ve Tomarza’dan nice başarılı sporcular yetişecek. Hem Tomarza’yı Hem Kayseri’yi hem de Ülkemizi temsil edecek. Bizde bu konuda azda olsa katkıda bulunabilirsek bir çocuğun sporu sevmesine spora başlamasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Sporun odasının yapımında ve açılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.

Spor odasının açılışından önce kulüp Başkanı ve sporcuları okulda ki sınıfları Maskotlar eşliğinde tek tek gezerek çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.