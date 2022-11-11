Hasketbol GSK, bir günde iki hazırlık maçı oynadı

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü, üst üste oynadığı 2 hazırlık maçından da galip ayrılarak sezon hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

İlk önce Academia Spor Kulübü ile karşılaşan Hasketbol GSK bu maçtan galip ayrıldıktan sonra, sahasında İncesu Gençlik Spor Kulübü Büyük Erkek Takımını misafir etti. Bu maçta da rahat bir galibiyet alan ekip, sezona hazır olduğu sinyallerini verdi.

Hasketbol GSK Antrenör Oyuncusu Hasan Aksoyak, sezon öncesinde oynadıkları hazırlık maçı sayısının dörde yükseldiğini söyledi. Aksoyak, “Daha önce Sami Yangın Spor Kulübü ve Kayseri Barosu Erkek Basketbol takımı ile 2 hazırlık maçı yapmıştık. Dün akşam da 2 ayrı takımımız bizden hazırlık maçı talebinde bulundular. Bizde 2 takımı birden misafir ederek hazırlık maçı yaptık. İki maçta bizim açımızdan rahat geçti. Bu sezon kadromuzda ciddi değişimler oldu. Gerçekten genç dinamik çok koşan pes etmeyen basketbolu seven bir takıma sahibiz. Takımımızın neredeyse tamamı Erciyes Üniversitesi Erkek Basketbol takımında da oynuyor. Bu yüzden Büyük Erkekler ligi Üniversitelerarası Basketbol 1. lig müsabakaları öncesi bizim için gerçekten güzel bir hazırlık ve tecrübe olacak. Yoğun geçen Bu hazırlık maçları sayesinde de lige en iyi şekilde hazırlanmış oluyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde başlayacak olan Büyük Erkekler Ligi’ne katılan tüm takım antrenör ve sporculara başarılar diliyorum" dedi.