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Harris’in çabası yetmedi
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL LİGİ’NİN İLK HAFTASINA MAĞLUBİYETLE BAŞLAYAN BELLONA KAYSERİ BASKETBOL’DA, HARRİS’İN RAKİP POTAYA BIRAKTIĞI 21 SAYI MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI.
KAYSERİ 05.10.2020, 10:34
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Bellona Kayseri Basketbol’da, Harris’in rakip potaya bıraktığı 21 sayı mağlubiyete engel olamadı.
Kadir Has Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada 1. ve 3. Periyotlarda rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol, sayı üretmekte güçlük çekti. Bellona Kayseri Basketbol’da sorumluluğu üzerine alan Harris, rakip potaya maç boyunca 21 sayı bıraktı.
Uzatmalara giden maç sonunda Bellona Kayseri Basketbol, parkeden 68-69 mağlup ayrıldı.
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