Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu 6 yardımcı ile çalışacak.

Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Hamza Hamzaoğlu’nun çalışacağı ekip belli oldu. 51 yaşındaki teknik direktör, Kayserispor’da 6 yardımcı ile görevini sürdürecek.

Uzun süredir çalıştığı ekibi ile birlikte Hes Kablo Kayserispor’a gelen tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu hafta içi resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Hes Kablo Kayserispor’da ilk idmanına dün akşam çıkan Hamza Hamzaoğlu bu sezon Fuat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman Metin Mert, Bilal Kısa ve doktor olarak ise Hakan Ayaz yer aldı.