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Halk oyunları il birinciliği sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan, halk oyunları il birinciliği müsabakaları sona erdi.

KAYSERİ 06.09.2021, 12:11
Halk oyunları il birinciliği sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilciliği 2021 yılı faaliyet programında yer alan, halk oyunları il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden halk oyunları sevdalısı Cerensu Eren’in isminin verildiği Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları Talas Spor Salonu’nda yapıldı. Düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerde yapılan müsabakalarda 5 takım mücadele etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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