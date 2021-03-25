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Halil Severcan güven tazeledi

Kayseri Spor Adamları Derneği 3.Olağan Genel Kurulu yaptı. Mevcut başkan Halil Severcan güven tazeledi.

KAYSERİ 25.03.2021, 08:51
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Halil Severcan güven tazeledi

Kayseri Spor Adamları Derneği 3.Olağan Genel Kurulu yaptı. Mevcut başkan Halil Severcan güven tazeledi.

Kayseri Kocasinan Şimşekspor Kulübü tesislerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Başkan Halil Severcan’ın güven tazelediği genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulunda bazı isimler değişti.

Kayseri Spor Adamları Derneği yeni yönetimi şu şekilde; Halil Severcan (Başkan), Fehmi Kuş, Üstün Tuncer, İbrahim Yılmaz, Hayri Naziksoy, Halil Dicle, Mustafa Bodak, İshak Kattaş, Emir Alpaslan, Oğuz Gümüşkaynak’tan, denetim Kurulu ise Av.Rasim Altop, Hüdaverdi Aydoğdu, Ali İhsan Yıldırım’dan yer aldı.
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