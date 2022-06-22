Hakkâri Derecik Belediye Başkanı Çetinkaya’dan Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hakkâri Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AK Parti Derecik İlçe Başkanı Abdurrahim Akgündüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde yatırım ve projeleri ile Türkiye’de ‘Kayseri modeli belediyecilik’ olarak örnek gösterilen bir hizmet anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışından Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler gerçekleşirken, Hakkâri Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AK Parti Derecik İlçe Başkanı Abdurrahim Akgündüz ve beraberindeki heyetle birlikte Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında kabul ettiği Belediye Başkanı Çetinkaya ve heyeti ile sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yerel yöneticiler olarak amacımız vatandaşlarımızın, şehir yaşamındaki konforunu artırmak ve şehirlerimizi bulunduğu mevcut konumdan, her yönü ile daha iyi noktalara taşımak. Bu doğrultuda gece gündüz özverili bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye ve dünyadan ilgi görüyor. Bu da Kayseri adına bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Tüm iller ve ilçelerdeki yerel yöneticilerin, ülkenin kalkınmasına önemli katkıları olacağını ve birlik, beraberlik içerisinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için Başkan Çetinkaya’ya ve Akgündüz’e teşekkür etti.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da Kayseri’nin örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, Büyükkılıç’a misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, gerçekleşen ziyaretin ardından, misafirlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.