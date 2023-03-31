Hakem Suat Alptekin jübile yapacak

Kayseri Bölgesi İl Hakemi Suat Alptekin, Pazar günü hakemlik kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 22. haftasında Pazar günü oynanacak olan Kocasinan Ülküspor ile Kayseri Simya Koleji karşılaşmasını hakem Suat Alptekin yönetecek. Tecrübeli ve başarı hakem Suat Alptekin, kariyerinde son resmi maçta görev yapacak.

Suat Alptekin yaptığı paylaşımda, “2009 yılında başladığım ve bu tarihe kadar severek gururla yapmış olduğum hakemliğimi, Pazar günü Vali Muammer Güler Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak olan Kocasinan Ülküspor- Kayseri Simya Koleji müsabakası ile noktalıyorum. Öncelikle, bu zaman zarfında benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme, hakemlik sayesinde tanıdığım aile dostlarıma, hakem kardeşlerime, arkadaşlarıma ve geçmişten bugüne kadar üzerimde emeği olan yönetici hocalarıma teşekkürü bir borç bilirken, bu zamana kadar müsabakalarını yönettiğim Kayseri amatör camiasına da teşekkür ederim. Son olarak adaleti temsil eden bu mukaddes görevi icra ederken, bilerek ya da bilmeyerek bir hatam, kusurum olduysa haklarınızı helal edin, benden yana tüm haklarım helal olsun” dedi.