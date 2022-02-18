Haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 14. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de Pazar günü oynanacak olan 9 karşılaşma ile heyecan devam edecek. Hem A Grubunda hem de B Grubunda heyecan dorukta. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Kayseri Gençlerbirliği-Kayseri Yolspor: Suha Adıyaman
Buğdaylıspor-Kayserigücü FK: Cemal Emre Gömeç
Talas Anayurtspor- Amarat Gençlikspor: Caner Kalem
Başakpınar Belediyespor-Kocasinan Ülküspor: Cem Eray Eşmekaya
Tomarza Belediyespor-Erciyes Esen Makina: Erdem Sarıaslan
Kayseri Şekerspor- Sanayi Esnafspor: Mehmet Altıparmak
Hacılar Erciyesspor- Gültepespor: Necati Selçuk Şahin
OSB Atletikspor-Özvatan Gençlikspor: Ahmet Ulu
Kocasinan Şimşekspor- Erciyes Reşadiye Gençlikspor: Kemal Hattatioğlu