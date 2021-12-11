Haftanın hakemleri açıklandı
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 7. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Amatör Küme’de 7. hafta müsabakaları bugün saat 14.00’de oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayacak. Bugün başlayacak olan heyecan yarın 8 maç ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Bugün
Esentepespor- Kayseri Gençlerbirliği: Ahmet Çıtak
Sanayi Esnafspor- OSB Atletikspor: Hüseyin Otyakmaz
Yarın
Kayserigücü FK-Erciyes Esen Makinaspor: Hüseyin Otyakmaz
Amarat Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor: Ahmet Ulu
Kocasinan Ülküspor-Talas Anayurtspor: Erdem Sarıaslan
Başakpınar Belediyespor-Kayseri Şekerspor: Hüseyin Keğin
Erciyes Reşadiye Gençlikspor-Tomarza Belediyespor: Esat Sabuncu
Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor: Cemal Emre Gömeç
Kayseri Yavuzspor-Buğdaylıspor: Kemal Hattatioğlu
Özvatan Gençlikspor-Gültepespor: Ahmet Pakırcı