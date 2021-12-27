Hafta sonu av denetimi yapıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu yasadışı av için denetimler yapıldı.

Kentin muhtelif noktalarında yasadışı avcılık için ekipler ce denetimler yapıldı. Denetimlerde; belgeli ve yasalar çerçevesinde av yapan avcılara teşekkür edilirken, belgesiz av yapan 1 kişiye idari para cezası kesildi. Kentte av koruma faaliyetleri aralıksız devam ederken gelen ihbarlara da 7 gün 24 saat cevap verildiği bildirildi.