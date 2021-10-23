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Haciz ve yakalama kayıtlı araçları parçalayan şahıs gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haciz ve yakalamalı araçların parçalanıp çenç yapılması ile ilgili yapılan çalışmalarda 500 bin TL tutarında araçların parçalandığı belirlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ 23.10.2021, 10:29
Haciz ve yakalama kayıtlı araçları parçalayan şahıs gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda haciz ve yakalamalı araçların parçalanıp çenç yapılması ile ilgili yapılan çalışmalarda 500 bin TL tutarında araçların parçalandığı belirlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalıntı otoların parçalanması, haciz ve yakalamalı otoların parçalanarak veya çenç yapılarak yeniden trafiğe çıkartılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Z.Ç. tarafından işletilen işyerlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL tutarındaki haciz ve yakalama kayıtlı araçların parçalandığı tespit edildi.

Z.Ç., ekiplerce gözaltına alınırken hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ suçu ile işlem başlatıldı.

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