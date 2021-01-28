Hacılar’da KASKİ yatırım toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte ilçede 2020 yılında yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılacak olan yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve birim müdürleri hazır bulundu.

KASKİ tarafından Hacılar’a yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlatan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir; ‘’İlçelerimizde 2020’de yapılanlar ve 2021 yılının yatırım programını konuşuyoruz. İlçelerde gördüğümüz ihtiyaçları masaya yatırıyor ve gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu şekilde 2021 yılını planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da “KASKİ tarafından önümüzde ki dönemde ilçemize yapılacak yatırımları görüşmek üzere KASKİ yetkililerimizle birlikteyiz’’ dedi. Hacılar Belediyesi olarak altyapıya her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

‘’Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyorum, Büyükşehir Belediyemizle birlikte 2020 yılında yapılan desteklerin toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptık. Bugünde KASKİ Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir ile birlikte 2020 yılında yapılan ve 2021 yılında yapılacak olan çalışmaları görüştük. Bizim şöyle bir kurumsal anlayışımız var. Alt yapımız olmadan üst yapıya geçmeyeceğiz demiştik. Bu noktada KASKİ bize geçtiğimiz yıl alt yapıyı tamamladıktan sonra üst yapıya geçtik. Biz iş birliğini çok önemsiyoruz. KASKİ’mizle de işbirliğimiz en üst seviyede devam etmektedir. Biz bu anlamda ilçemize geçtiğimiz yıl alt yapı hizmetlerinde 14 milyonluk yatırım aldık. 2021 yılında da bu istişareler sonucu dolu dolu bir yıl bizi bekliyor, emeği geçenlere teşekkür ederim.’’