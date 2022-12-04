Hacılar’da Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet Binası’nın temelleri atıldı

Hacılar ilçesinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına İçişleri Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni binaların kısa sürede tamamlanarak açılışının yapılacağını belirtti.

Hacılar ilçe meydanında düzenlenen temel atma törenine İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Esma Sayıcı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yalçın Yeşilkayalı, meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan’ın duasının ardından yeni hizmet binalarının temelleri atıldı. Temel atma merasiminden sonra konuşan Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yeni hizmet binalarının Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunarak şöyle devam etti;

“Hem hükümet hem de belediye binamızın bugün itibariyle temel atma aşamasını yapmış bulunuyoruz. Kaymakamımıza ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah 8 Kasım’da yapılan ihalemizin sonrasında iş ve işlemler devam ediyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendiye özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte yeni binalarımızı Rabbim hayırla bitirmeyi nasip etsin.”

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da “Vatandaşlara en iyi hizmeti verebilme adına devletimiz her türlü imkânı seferber etmiş durumdadır” diyerek şöyle konuştu;

“Bugün hem hükümet konağımız hem de yeni belediye binamızın temelini atmak için bir aradayız. Tabii ki vatandaşlarımıza en iyi koşul ve şartlarda hizmet alabilmesi için devletimiz her türlü imkânını seferber etmiş durumda. Bugün de inşallah yeni binalarımızın temelini atıyoruz. Allah nasip ederse en kısa süre içerisinde burada belediyemiz ve kaymakamlığımız olarak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için burada olacağız. Rabbim şimdiden hayırlı etsin.”

Yapılan duanın ardından kurban kesilerek, binaların temeli atıldı.