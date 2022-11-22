Hacılar’da Çiftlik Caddesi’nde Çalışmalar Tamamlandı

Hacılar İlçesine bağlı Yediağaç Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde yürütülen asfalt yol yapım çalışması tamamlandı.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Çiftlik Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlandığını ve yapılan çalışmalarla ilçenin daha konforlu bir hale geldiğini söyledi. Birim amirleriyle birlikte Çiftlik Caddesi’nde yapımı tamamlanan iki kilometrelik alanda incelemede bulunan Başkan Özdoğan, bölgede alt yapı ve asfalt çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Özdoğan, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak şöyle konuştu;

“Çiftlik Caddesi’nde yürüttüğümüz asfalt yol yapım çalışmalarımız da tamamlanmış durumda. Başta emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Haziran sonu itibarıyla başladığımız ve iki kilometrelik bir alanda üç alt yapı kurumumuz ile yürüttüğümüz çalışmamız sonlanmış durumda. Kayserigaz firmamız ve elektrik şirketimiz de çalışmalarını tamamlayarak yolumuzun son derece konforlu bir alan haline gelmesini sağladılar. Burası Beğendik ve Yediağaç bölgesinin önemli bir bağlantı hattı. Bu yol ilçemize çok yakıştı.”

Başkan Özdoğan, kış öncesinde böylesine önemli bir hattın altyapı ve üstyapısı ile tamamlanmış olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.