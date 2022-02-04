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Hacılar’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı, vakıf bünyesinde burs alan başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

KAYSERİ 04.02.2022, 16:23
Hacılar’da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı, vakıf bünyesinde burs alan başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Hacılar Keklik Tepesi’nde düzenlenen ödül törenine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Abidin Özkaya, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, "1971 Feyyaz Mercan tarafından kuruldu ve ilk olarak 1987 yılında 10 öğrenciye burs verilmeye başlandı. 1999 yılında Hüseyin Gürdoğan Dernek Başkanlığına seçilmişti. Hüseyin Gürdoğan başkan ve Ahmet Herdem başkan yardımcısı olarak 17 yıl beraber görev yapmışlardır. 2012 yılında derneğimizin tüzel kişiliği vakfa dönüşmüştür. 2016 yılında Ahmet Herdem Dernek Başkanlığına seçilmiş ve 7 yıldır Hacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın başkanlığını yürütmektedir. 2021-2022 bütçemiz yaklaşık 3 milyon 500 bin TL, 952 öğrenciye burs veriliyor. 545 öğrenci şehir dışında öğrenim görmektedir. 402 öğrenci şehir içinde öğrenim görmektedir. 545 öğrenciye verilen burs miktarı 500 TL, 402 öğrenciye verilen burs miktarı 450 TL’dir. Okudukları bölüme göre ücret farklılıkları vardır. Toplamda 952 öğrenciye 7 aylık burs verilmektedir. Aylık 402,420 TL yıllık 2 milyon 816 bin 940 TL’dir. Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı’ndan burs almak için gerekli şartlar; yönetim kurulumuzun belirlemiş olduğu bursa başvurma şartları; anne ve babasından birinin ya da ikisinin Hacılarlı olması, lisans öğrencisi olması, devlet üniversitesinde okuması, özel üniversite yüzde 100 burslu olması, gelir düzeyinin orta düzey ve altında olması. Yönetim kurulunun burs başvurularını incelemesi ve şartlar uygun olması durumunda öğrenciye burs bağlanır. Burslarımız öğrenim görme süresine kadar devam eder. Sınıf tekrarı ya da okul döneminin uzaması halinde burs iptal olur. Daha önceki yıllarda Hacılar’daki ihtiyaç sahiplerine öğrencilere burslarının yanında nakdi ve ayni yardımlar da yapılmaktaydı ama ama son 7 yıldır vakfımız tamamen eğitim-öğretim için öğrenci burslarına yönelmiştir" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da, “İnşallah okullarınız biter ve bittikten sonrada bu güzel faaliyetlere ve bu güzel vatana hizmet etmek için bu bayrağı bir gün sizler alacaksınız. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de asla ne ilçemizi ne ilimizi ne de vatanımızı unutmayacağınıza eminim ama özellikle bu vakfı hiç unutmayın ve hep sahip çıkın. Sizlerde büyüklerimizin yaptığı gibi bu vakfa destek olun ki bu vakıfta 51 yıl önce kurulduğu gibi 51 yıl sonrada içinizden biri burada konuşsun. Başarılarınız daim olsun. Bu nöbet bizden sizlere geçecek” dedi.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, “Hacılar’ımızın güzel hasletlerinden bir tanesini bugün burada idrak ediyoruz. vakfımızın ortak aldığı kararla bir farkındalık oluşturmak için başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Verilen ödülün bana göre maddi bir önemi yok ama bana göre manevi değerinin büyük olduğuna inanıyorum. Arkanızdan gelen öğrencilerimizin de teşvik edilmesi açısından böyle bir törenin düzenlenmesini anlamlı buluyorum. Dünyamız artık sanayi devrimi yaşıyor. Bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Bunların her birini destekleyen bir tek unsur var, bu da eğitimdir. Bizde bu eğitimi daha nitelikli ve kaliteli hale getirmek için başarılı öğrencilerimizi teşvik edelim dedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere 4 bin TL ile 15 bin TL arasındaki ödülleri verildi.

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