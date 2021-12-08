Hacılar’da 7 ayrı suçun faili yakalandı

Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçların şüphelisi 4 kişi yakalandı. Ayrıca ekiplerce, 7 ayrı suçun faili olarak belirlenen 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğünce; Beğendik Mahallesinde 2 ayrı adreste meydana gelen evden hırsızlık olayı, Aşağı Mahallesindeki bir adreste meydana gelen evden hırsızlık olayı, Yukarı Mahallesinde bir adreste meydana gelen evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali olayı, tarihlerinde Yukarı Mahallesinde bir adreste meydana gelen evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen 4 kişi suç eşyaları ile birlikte yakalandı. Şahıslar; işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere toplam 7 ayrı suçun faili olarak aranan 1 kişi de Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.