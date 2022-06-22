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Hacılar’da 13 bin metrekare kilitli parke çalışması başladı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Akdam Mahallesi’nde başlatılan kilitli parke çalışmasını yerinde inceledi. Özdoğan Akdam Mahallesi’ne 13 bin metrekare kilitli parke çalışmasının yapıldığını söyledi.

KAYSERİ 22.06.2022, 15:59 22.06.2022, 16:37
Hacılar’da 13 bin metrekare kilitli parke çalışması başladı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Akdam Mahallesi’nde başlatılan kilitli parke çalışmasını yerinde inceledi. Özdoğan Akdam Mahallesi’ne 13 bin metrekare kilitli parke çalışmasının yapıldığını söyledi.

Birim amirleriyle birlikte Akdam Mahallesi Uhud Sokak’da yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, bölgeye 13 bin metrekarelik kilitli parke çalışması yapıldığını belirterek şöyle konuştu;

“Akdam Mahallesi Uhud Sokak’da alt yapı işlemleri biten bölgemizde kilitli parke çalışmasına başladık. Bu bölgede 13 bin metrekare kilitli parke yol yapım çalışması gerçekleştirerek konforlu bir alan oluşturuyoruz. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarımız bu yazda hızla devam edecek. Ekiplerimiz birçok noktada çalışıyor. Bu alanda kilitli parke yol çalışması ve imar uygulamalarından sonra ulaşımın rahatlaması tabi ki üst yapının da konforlu hale getirilmesine vesile oldu. Bu vesile ile her türlü alt yapı sorununu çözdüğümüz bölgemizde yapılan kilitli parke çalışması hayırlı olsun.”

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