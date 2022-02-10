banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Kiraz, paketi 50 liradan tezgahta yerini aldı!
Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!
Benzin ve motorine gece yarısı zam geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2022 Yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2022 Yurtta hava durumu

Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinden olumlu yanıt alarak bu yıl içerisinde Hükümet Konağı’nın yapımına başlanacağını söyledi.

KAYSERİ 10.02.2022, 14:30
Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinden olumlu yanıt alarak bu yıl içerisinde Hükümet Konağı’nın yapımına başlanacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, Ankara temasları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı makamında ziyaret etti. Özdoğan, ilçede devam eden ve yeni başlayacak projeler için görüşmeye gittiği Ankara’dan, Hacılar için hep destek aldıklarını söyledi. Başkan Özdoğan, ziyaretleri kapsamında görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilçeye yapılacak olan yeni hükümet binasıyla ilgili bilgi verdi. Hacılarda yapılan çalışmalardan bahseden Özdoğan; "Her zaman bizler için emeğini esirgemeyen ülkenin ve milletin güvenliği için tüm suç örgütleri ve suçlularla başarılı bir şekilde sonuna kadar mücadele eden sayın bakanımızla ilçemizde yapılacak olan yeni hükümet binamızla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığımız tarafından 2022 yılı içerisinde yapımına başlanacak olan Hükümet Konağının ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret eden Başkan Özdoğan, Özhaseki bakanın her konuda destek olduğunu belirterek şöyle konuştu;

“Güzel ilçemiz Hacılarımızda yürüttüğümüz projelerde Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki bizlerin her zaman yanında oluyor. Kendisine Hacılar ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Bugün burada Hacılarımız için daha iyi ne yapabiliriz, bütün bunları konuşarak istişarede bulunduk. Bizlere zaman ayıran Özhaseki bakanıma teşekkür ediyorum.”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yapılan her iş Hacılar’ın değerini artırıyor. Belediye başkanımız Hacılar için gece gündüz demeden çalışıyor. Allah emeklerini zayi etmesin. Bizlerde ilçemiz Hacıların daha da gelişmesi adına elimizden gelen gayret ve desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı makamında ziyaret eden Özdoğan, ilçede devam eden projeler, yeni yatırımlar ve gönül köprülerini kuvvetlendirmek daha güçlü birlik ve beraberlik ortaya koyabilmek adına ziyaretleri sık sık yaptıklarını belirtti. Özdoğan, “Ankara’ya her ziyaretimizde sayın bakanlarımızın ilçemiz adına yaptığımız işlerde desteklerini görüyoruz. Yaptığımız çalışmalar ve yürüten projelerimizi bizzat takip ediyorlar. Bizlere verdiği destekler için kendisine ilçem halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elitaş, “Bizler de Ankara’da Kayserimizin güzel ilçesi Hacılarımızın değerli başkanını misafir etmekten oldukça memnunuz. Kendisi oldukça başarılı işlere imza atıyor. Bizler de yapılan çalışmalara ve kendisine her zaman desteğimizi vereceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11