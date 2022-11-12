Son Dakika
Hacılar Erciyessporlu Hasan Emre sezonu kapattı
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Hacılar Erciyesspor futbolcusu Hasan Emre Göltaş, sezonu kapattı.
KAYSERİ 12.11.2022, 08:30
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Hacılar Erciyesspor futbolcusu Hasan Emre Göltaş, sezonu kapattı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup ekiplerinden Hacılar Erciyespor’da Hasan Emre Göltaş sezonun sonraki bölümlerinde forma giyemeyecek. Sezon başında Kayseri Şekerspor’dan transfer edilen Hasan Emre Göltaş, ligin 5. haftasında oynanan Başkent Şafakspor maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Genç oyuncunun çekilen MR’ı sonrası sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Sezonu kapatan Hasan Emre, ilerleyen günlerde ameliyat olacak.
21 yaşındaki oyuncu Hasan Emre Göltaş bu sezon Hacılar Erciyesspor forması ile 2 maçta oynadı.