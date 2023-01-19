Hacılar Erciyesspor’dan 2 transfer

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna 2 isim dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, kadrosuna iki futbolcu kattı. Sarı lacivertliler, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta yer alan Aydın Yıldızspor takımından sağ bek futbolcusu Ömer Can Korkmaz ve Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta yer alan Eskil Belediyespor’dan ön libero İzzet Karagül ile anlaşmaya vardı. Her iki futbolcu da, sarı lacivertli takımla birlikte çalışmalara başladı.

Hacılar Erciyesspor ile anlaştıktan sonra antrenmanlara başlayan iki futbolcu da, başarılı bir dönem geçirmek istediklerini ifade etti.