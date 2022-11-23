Hacılar Erciyesspor’da kadro sıkıntısı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor’a son dakika golü ile mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Hasan Emre Göltaş, Batuhan Hidayetoğlı, Bora Barlas, Mustafa İlkay Kartal gibi önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkan ve Tolga Yıldız’ın da sakatlandığı maçta 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilen Sarı Lacivertli takımda kadro darlığı can sıktı. Antrenör Tanju Alan da, müsabaka sonrasında alternatifsiz bir kadro ile oynamanın sıkıntısından söz etti.

Tanju Alan, "Sakatlıklardan ötürü kadro sıkıntısı yaşadık. Tam kadro bu maça çıkmış olsak hem oyun hem skor farklı olurdu. Kısmet değilmiş. Mağlup olduk. Talasgücü Belediyespor’u tebrik ediyorum. Biz de önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.