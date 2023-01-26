Hacılar Erciyesspor 3 transfer yaptı

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, kadrosuna 3 takviye yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta ilk yarıyı 23 puanla 6. sırada tamamlayan Hacılar Erciyesspor, ikinci yarı öncesinde 3 transfer gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayserigücü’den 2001 doğumlu kanat mevkilerinden oynayan Dursun Erdem Yıldız, Eskil Belediyespor’dan 2000 doğumlu ön libero mevkiinde oynayan İzzet Karagül ve Aydın Yıldızspor’dan 2000 doğumlu sağ bek Ömercan Korkmaz ile anlaştı.

Sarı lacivertliler, ligin ilk yarısında kadrosunda bulunan Tolga Yıldız ve Resul Özgen ile de yollarını ayırdı.