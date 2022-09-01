Hacılar Belediyesi’nden kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi’ne ait Karpuzsekisi Mahallesi’nde bulunan 19 adet sanayi arsası açık artırma ihale usulü ile satılacak. Başkan Özdoğan 7 Eylül’de yapılacak olan ihaleye tüm vatandaşları davet etti.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesi gereğince Belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde 7 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’de açık teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihale ile alanları 3 bin ila 4 bin metre kare arasında değişen 19 adet sanayi arsasının satışı yapılacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin hemen yanında Karpuzsekisi Mahallesi’nde bulunan sanayi arsalarının satışı hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Hacılar Karpuzsekisi mevkiinde bulunan 19 adet sanayi arsamızı yüzde 25 peşin 10 ay vade ile satışa sunuyoruz. Encümenimiz huzurunda 7 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’de açık artırma usulü ile satılacak taşınmazlarımızın ihalesine yoğun katılım bekliyoruz. Yatırım yapmak veya işyerini buraya kurmak isteyen vatandaşlarımız için çok iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Elde edeceğimiz gelirlerin yatırıma dönüşeceği ihalenin Hacılar’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.