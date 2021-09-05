Hacılar Belediyesinden büyük fırsat

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 14 adet sanayi arsası, düzenlenecek açık teklif usulü ihale ile satılacak. İhale, 8 Eylül Çarşamba günü belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Karpuzsekisi Mahallesi yeni yerleşim bölgesinde 14 adet sanayi arsalarının ihalesinin 8 Eylül Çarşamba günü saat 14:00’de belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, gelirlerin yatırıma dönüşeceğini söyledi.

Arsaların 2886 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışa sunulacağını belirten Özdoğan, 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak ihale de arsalar için yüzde 25 peşin ve 10 ay taksit imkânı bulunduğunu hatırlattı. İhale ile ilgili tüm bilgilerin www.hacilar.bel.tr adresinden temin edilebileceğini ifade eden Başkan Özdoğan, ihalenin kaçırılmayacak büyük bir fırsat olduğunu ve elde edilen gelirlerin yatırıma dönüşeceğini belirterek, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulundu.