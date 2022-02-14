Hacılar Belediyesi’nde ek protokol sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Hacılar Belediyesi İmar A.Ş arasında ek protokol yapılarak çalışan işçilerin ücretlerine ek zam yapıldı.

Hacılar Belediyesi’nde düzenlenen programda konuşma yapan Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a yapmış olduğu zamlardan dolayı teşekkür ederek; “Ek protokolün yürürlüğü girmesiyle birlikte üyelerimizin vasıflarına göre yüzde 35 ila yüzde 45 oranın da zam yapılacaktır. Belediyemize ve üyelerimize yapılan ek protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Ek protokol de emeği geçenlere ve belediye başkanımıza sendikam, şahsım ve üyelerimizin adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da çalışanların kış aylarında ilçeleri için mesai merhumu gözetmeden fazlasıyla çalıştıklarını belirterek; “İşçi kardeşlerimiz aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcasınlar” dedi.