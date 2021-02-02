Hacılar Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Şubat ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis toplantısında, pandemi sürecinde olumsuz etkilenen kiracı olan ilçe esnafına indirim ve pazarcı esnafından bedel alınmamasına oy birliği ile karar verildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, özellikle pandemiden dolayı etkilenen ilçe esnafına yönelik İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda destek kararı aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

“Malumunuz 2020 yılı Mart ayından beri Dünya’da ve Türkiye’de pandemi süreci yaşanıyor. Kira alacakları ile ilgili olarak da yılbaşı itibariyle 2 yılda bir kira ihalesi yapıyoruz. Bu iki yıllık kiralarda biz yasanın öngördüğü ölçüde artışları yapıyoruz. Hacılar Belediyesi olarak pandemi sürecinde kapalı kalan, verimi düşen işyerlerimiz oldu. Bu bağlamda toplamda yüzde 20 indirim yaparak kiracılarımızdan bedel alınmaması talebimiz oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Başkan Özdoğan, Bir diğer konumuzda yine bu süreçte pazarcı esnafımıza da destek olmak adına pazarcı esnafından ücret almayacağız diyerek “İlçemize kayıtlı 38 pazarcı esnafımız var ama 26 kişinin aktif olduğunu biliyoruz. Belediye olarak esnafımıza pandemi dolayısıyla bir desteğimiz olsun istedik. Pandemi sürecinde mağdur olan esnafımızdan ücret alınmaması konusu da oy birliği ile kabul edilmiştir" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.