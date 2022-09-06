Hacılar Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 6 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde belediye olarak planlanan işlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan, şöyle konuştu;

“İlçemizde gerek devlet yatırımları gerek büyükşehir belediyemizin yatırımları ve gerekse ilçe belediyemizin yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Karayolları ağımızın yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Hacılarımıza yakışır yeni yolların yapılması, bağlantı yolları çalışması diğer taraftan hayırseverlerimizin yaptırmış olduğu kütüphane, Kur’an Kursu inşaatları Hacılarımıza yakışır vaziyette tüm hızıyla devam ediyor.”

Başkan Özdoğan “Hayırsever Özkaya ailesi tarafından yaptırılan Halit Özkaya Kütüphanesi’nin açılışını ekim ayı itibariyle, kapalı spor salonunun açılışını ise ocak ayı itibariyle yaparak vatandaşlarımızın ve gençlerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının birinci gündem maddesinde yer alan 31.08.2022 tarih ve 3135 sayılı araç bağışı konusunun görüşülerek bağışın kabulü oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde tip 1 diyabet hastası olan bir vatandaşın çocuğu için 24.08.2022 tarih ve 3046 sayılı yardım talebi görüşülerek, ihtiyacı olan glikoz takip sensörünün sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanıncaya kadar belediyemiz tarafından karşılanmasına ayrıca talep olması durumunda ilçemizde yaşayan bu durumdaki vatandaşlarımızın çocuklarına da yardım edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin üçüncü maddesinde belediyemiz Akyazı Mahallesi 2873 ada 1 nolu parselin kiraya verilmesi, tahsisi için encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve 4593 sayılı ortak iş birliği konulu yazısını görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 4624 sayılı satış konusunu görüşülerek 3445 ada 5 nolu parselde kayıtlı Hacılar Belediyesi’ne ait taşınmazın satışı için Encümen’e yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Hacılar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısının ek gündem maddesinde ise belediyemize hibe edilen otobüsün Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü’ne tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.