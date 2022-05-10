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Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2021 yılı kesin hesap ve taşınır hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

KAYSERİ 10.05.2022, 10:54
Hacılar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2021 yılı kesin hesap ve taşınır hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 8 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan ve ramazan ayının dolu dolu geçtiğini ifade eden Başkan Özdoğan, “Hamdolsun ramazan ayımızı dolu dolu geçirdik. Ramazan ayında ilçemizde hem manevi iklim hem de yardımlaşma olayı son derece verimli ve bereketli geçti.” dedi. Özdoğan, devam eden pençe kilit operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyerek, “inşallah dün olduğu gibi bugünde vatanımız güven altında” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 2021 yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün Kayseri ili Hacılar İlçesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2B çalışmaları nedeniyle görev yapacak bilirkişilerin tespiti konusu görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü ve dördüncü maddelerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.04.2022 tarih ve 3415 ile 3417 sayılı müzekkere ekinde sunulan “satış” konuları görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Hacılar Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısının birinci ve ikinci ek gündem maddelerinde ise Hasandağı Mevkii Hasandede Caddesinde ve Yediağaç Mahallesi Aksu Sokak’da şebeke yatırımı yapılabilmesi için meclis kararı alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü ek gündem maddesinde Hacılar Belediyesi’nin iştiraki olan Hacılar İmar İnşaat San. Tic. A.Ş.’nin 10.05.2022 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulu için temsilci seçilmesi, gündemin dördüncü ek gündem maddesinde ise Hacılar Belediyesi’nin bazı gelir dışı tarifelerinin yeniden görüşülmesi konusunun plan bütçe komisyonuna havalesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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