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Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Başkan Özdoğan Rusya Ukrayna savaşına değinerek “hiçbir insan ölmesin, savaşın dini dili ırkı yok. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletine güç kuvvet versin. Mazlumların umudu Türkiye’mizdir” dedi.

KAYSERİ 07.03.2022, 14:34
Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Başkan Özdoğan Rusya Ukrayna savaşına değinerek “hiçbir insan ölmesin, savaşın dini dili ırkı yok. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletine güç kuvvet versin. Mazlumların umudu Türkiye’mizdir” dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 6 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde Rusya - Ukrayna savaşına değinen Özdoğan şöyle konuştu; “Malumunuz Rusya - Ukrayna savaşı 12’inci gününde. Tez zamanda bu savaşta barışla neticelenir. Hiçbir insan ölmesin, savaşın dini dili ırkı yok. İnsanın öldüğü her yer acıdır, sıkıntıdır. Bununla birlikte dünyanın her yerinde acı çeken insanların da acıları bir an önce diner diye dua ediyoruz. Allah Türkiye cumhuriyeti devletine güç kuvvet versin. Mazlumların umudu Türkiye’mizdir. Bu anlamda da canla başla mücadele eden bir cumhurbaşkanımız var.”

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’nün 14.02.2022 tarih ve 31572 sayılı Hacılar Hükümet Konağı ile ilgili yazısı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Özdoğan, ilçeye yapılacak hükümet konağının yerinin belirlendiğini belirterek içişleri bakanlığı ile yapılan görüşmede de 2022 yılı içerisinde yatırım izleme koordinasyon müdürlüğü tarafından yapılması hususunun da yazışma ve talimatların tamamlandığını, belediye olarak alanda imar çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Gündemin ikinci ve üçüncü maddelerinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2022 tarih ve 3094 ve 01.03.2022 tarih ve 3093 sayılı müzekkere ekinde sunulan satış konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programında ücretsiz aşı temini ve uygulaması görüşülerek koy birliğiyle kabul edildi. Birinci ek gündem maddesinde belediye meclisinin 04.10.2021 tarih ve 60 nolu “İl Sağlık Müdürlüğü’ne yer tahsisi konulu kararı yeniden görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İkinci ek gündem maddesinde ise belediye vidanjör hizmetleri konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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