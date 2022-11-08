Hacılar Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 6 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde belediye olarak planlanan işlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu; “Dünyanın geldiği süreçte ülkemizin geldiği konum gereği cumhurbaşkanımızın aldığı etkin rolün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ciddi bir diploması trafiğiyle büyük bir başarı elde ettiğine şahit olduk."

“Bununla birlikte ülkemiz için yerli ve milli araç üretimiyle ilgili ilk TOGG marka araçlarımızın seri üretim bandından inmesine de şahit olduk” diyen Özdoğan; “Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yenidünya düzeninde Türkiye Yüzyılı’nda bu araçlarımız ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak.” dedi. Başkan Özdoğan, yaklaşan kış öncesinde ilçede hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü belirterek yeni iş makinasının alınmasından asfalt, parke çalışmaları gibi tüm işlerin hızla devam ettiğini de sözlerine ekledi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının birinci gündem maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.10.2022 tarih ve 5513 sayılı iş makinesi alımı konusu görüşülerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde hafriyat işlerinde kullanılmak üzere bir adet lastik tekerli yükleyici alınmasına oy birliğiyle karar verildi. Gündemin diğer maddelerine ise Kentsel Dönüşüm alanındaki icralık arsaların alınması için başkanlığa, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.10.2022 tarih ve 5514 ve 02.11.2022 tarih ve 5544 ile 02.11.2022 tarih ve 5544 sayılı konuları için encümene yetki verilmesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Ek gündem maddesinde ise Manda Yetiştiricileri Birliği’nin Hacılar’da manda yetiştiriciliği ve mozarella peyniri üretimi projesine ortak olma kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.