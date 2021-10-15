Hacılar 2. doz aşılamada maviye döndü

Kayseri’de Akkışla, Yeşilhisar ve Talas’tan sonra 20 Yaş üstü 2. doz aşılamada yüzde 75’ in üzerine çıkarak mavi renge ulaşan 4. ilçe Hacılar oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, “Pandemi ile mücadelede aşı bizim için çok önemli. Hacılar ilçemizde 2. doz aşılamada yüzde 75’ e ulaşan 4. ilçemiz olarak bu mücadelede bize destek verdi. Akkışla, akabinde Yeşilhisar, daha sonra Talas ve bugün ise Hacılar ilçemizde 2. doz aşılamada yüzde 75’ i yakaladık. Bugün itibari ile Kayseri’de 1 Milyon 875 bin doz aşı yapmış durumdayız. Bunun 970 bini 1.doz aşılama, 775 bini ise 2. doz aşılama. 2. doz aşılama bizim için çok daha önemli. Hastalığa bir şekilde yakalanır isek koruyuculuğu kesinlikle daha yüksek. Hastanelerde yatış oranımızda 2. doz aşısını olan kişileri çok az görüyoruz. Hastaneye yatmış olsalarda, hastalığı rahat atlatıyorlar ve yoğun bakıma geçiş oranlarıda oldukca düşük. Dolayısıyla biz herkesin 2. doz aşısını yaptırmasını şiddetle öneriyoruz” dedi.

Kayseri’de halen 150 bin civarında hiç aşı yaptırmamış insan olduğuna değinen Özyalçın, “Pandemi ile mücadelemize henüz katkıda bulunmamış insanımız var. Biz bir an önce onlarıda aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılama işlemlerimiz hastanelerde, aile sağlığı merkezlerimizde, aşı çadırlarımızda devam etmektedir. Dolayısıyla aşıya ulaşma noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Aşılama çalışmalarımızda başta Sayın Valimiz olmak üzere kaymakamlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütleri bize cok büyük destekler verdi. Tabi sağlık çalışanlarımızda bu mücadelenin unutulmazları” ifadelerine yer verdi.

Pandemi ile mücadelede toplum olarak, Türkiye olarak çok güzel bir başarı sağlandığını vurgulayan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın, “Türkiye pandemi ile mücadelede Dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında yer almakta. Biz de Kayseri olarak yüzde 75’ i kısa bir sürede yakalayarak bu mücadelede öne geçmek istiyoruz. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.