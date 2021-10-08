Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile yapımına başlayacağı Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi’nin temeli attı.

136 kişilik yurt ve 450 kişilik yemekhane okul bölümü ise 16 derslik, fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon olarak projelendirilen Hacı Şükrü Baktır İmam Hatip Fen Lisesi’nin temeli atıldı. Temel atma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Atçı Nergis, İsmail Tamer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Önceki Dönem Başkanı Bekir Yıldız, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan katıldı.

Melikgazi’de eğitim öğretim hayatına yeni ve modern okullar kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Rahmetli Şükrü Amca, en ince ayrıntısına kadar bu okul için çok uğraştı. Rabbim mekânını cennet eylesin. Hayırları kabul olsun. 10 bin metrekare alandan yurdu ve kütüphanesi ile beraber bu güzel okulumuzu hayata geçireceğiz. Projemiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek alınacak bir proje. Onaya sunduk değerlendirdiler. Yakın zamanda burada bir cami inşaatının da temelini atmıştık. Kayseri hizmet belediyeciliğinde en önde olan illerden. El ele verdik ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. Yeni okul projelerimiz var. Yakında temellerini atacağız yine. Sadece okul olarak değil her alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Tüm belediyelerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve il ilçe yönetimlerimiz ile ilimize ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu güzel eğitim eserinin hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, “Bu güzel eğitim projesinin hayata geçmesinde emeği olan belediyemize ve hayırseverimize çok teşekkür ederim. Burada güzel ve sağlıklı çocuklar yetişecek. Vatana millete hayırlı bir hizmet var ortada. Hayırlı olsun” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Allah herkese böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Babalarının yarım bıraktığı bu güzel hayrı devam ettiriyorlar. Allah hepimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. AK Belediyelerimiz ve hayırseverlerimiz güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Bu güzel Fen Lisesi’nin temelinin kazasız belasız tamamlanmasını diler, hayırlı olmasını dilerim” dedi.