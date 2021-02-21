Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya TVF’den Teşekkür Plaketi

Uzun yıllar voleybolda hakem ve gözlemci olarak görev yapan Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ adına Kayseri Voleybol İl Temsilciliği, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Federasyonu ve Kayseri Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği adına Hacı Erol ve Ahmet Akkaya’ya teşekkür plaketlerini Kayseri İl Hakem Kurulu Üyeleri Ali Şen, Hasan Sönmez, Ömer kesimci ve Halil Ateş Takdim etti.