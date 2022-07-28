Hacı Duran Gültekin cinayetinin duruşması ertelendi

Kayseri’de yolda yürürken otomobilden açılan ateş sonucu öldürülen Hacı Duran Gültekin’in görülen duruşmasın da 2 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar A.T., V.B. ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık A.T.’nin babası, ölen Hacı Duran Gültekin ile oğlu arasında bir husumet olmadığını söyledi. Sanıklarda, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik dosyaların giderilmesi için duruşmayı ertelerken, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Olay

Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yolda yürüdüğü sırada Hacı Duran Gültkin’e bir otomobilden ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hacı Duran Gültekin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacı Duran Gültekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda ateş açılan otomobilin plakasını belirledi. Polis seyir halindeki otomobilde bulunan A.T.’nin silahla ateş açtığını, V.B.’nin ise aracı kullandığını belirledi. İkili kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan cinayet zanlıları daha sonra adliyeye sevk edildi.